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Kadıköy'deki töre cinayetinde ifadeler ortaya çıktı! Tüm detayları anlattı

#Töre Cinayeti#Kadıköy#Cinayet
Kadıköydeki töre cinayetinde ifadeler ortaya çıktı Tüm detayları anlattı

Kadıköy'de 20 yıl önce annesiyle aşk yaşadığını iddia ettiği Kamuran Tün'ü (42) sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Murat T. (21) ile birlikte gözaltına alınan 4 şüphelinin mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Murat T., annesiyle maktulün 20 yıl önce ilişki yaşadığını öğrendiğini, Şırnak'tan İstanbul'a öldürmek amacıyla geldiğini, cinayeti işleyeceğini kimsenin bilmediğini iddia ettiği öğrenildi. Diğer şüpheliler de cinayetle bir ilgilerinin olmadığını iddia ederek suçlamayı reddetti.

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Olay, 12 Ekim'de Kadıköy'de gerçekleşti. İddiaya göre Murat T., Kamuran Tün ile annesinin 20 yıl önce aşk yaşadığını öğrendi. Bunun üzerine Murat T.'yi babası Hacı T. ve üvey dayısı Selçuk B., Kamuran Tün'ü öldürmesi için azmettirdi. Murat T. Kamuran Tün'ü bulmak için Duygu A.'dan yardım istedi. Kamuran Tün'e beraber iş yapmak istediği yönünde mesaj atan Duygu A. da Tün'ün Irak'tan İstanbul'a gelmesini sağladı. Duygu A. ile Kamuran Tün'ün Kadıköy'de buluşmasının ardından Tün'ü takip eden Murat T. yolda yürüyen Kamuran Tün'ü defalarca bıçakladı. Tün, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken olaya ilişkin Murat T., Hacı T., Selçuk B. ve Duygu A. gözaltına alındı.

SAVCILIK 4 ŞÜPHELİNİN DE TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheliler, savcılıkta ifade verdi. Savcılık 4 şüpheliyi de "Tasarlayarak töre saiki ile öldürme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

EMNİYETTEKİ İFADESİNİ KABUL ETMEDİ

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Şüpheli Murat T. kollukta avukatı eşliğinde ifade vermesine rağmen olay sırasında darbedildiğini iddia ederek "Kollukta ifademde 'Bu adamı üçümüzden biri öldürecek' şeklinde bir beyan var ise de bu beyan doğru değildir. Kamuran'ın öldürüleceğini aramızda konuşmadık. Ben İstanbul'a Kamuran'ı öldürme düşüncesiyle geldim" dediği öğrenildi.

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"AİLE HUZURUMU, GENÇLİĞİMİ MAKTULÜN ÇALDIĞINI DÜŞÜNÜYORDUM"

Murat T. ifadesinde Kamuran Tün'ün zihnini bulandırarak annesiyle yıllar önce ilişki yaşadığını öğrendiğini, bu nedenle annesiz büyüdüğünü kaydederek "Benim aile huzurumu, gençliğimi maktulün çaldığını düşünüyorum. Bu sebeple İstanbul'a onu öldürme amacıyla gelmiştim ancak öldürme amacımı babam, Selçuk B. ya da Duygu A. bilmemekteydi. Kendimi Facebook'tan kız ismiyle tanıtarak Kamuran'la iletişim kurdum, Irak'ta çalıştırmak üzere manikür işi yapacak bayan eleman aradığını gördüm. Bunu Kamuran'a yaklaşmak için fırsat olarak düşündüm" şeklinde konuştuğu öğrenildi. Silopi'deki bir arkadaşı aracılığıyla Tekirdağ'daki Duygu A. ile irtibat kurduğunu, babası Hacı T.'ye cinayetten önce 'Gezmek için İstanbul'a gidelim' dediğini ve Maltepe'deki üvey dayısı Selçuk B.'nin yanına geldiklerini kaydeden şüpheli Murat T., Kamuran Tün'ün Duygu A.'yı İstanbul'a çağırdığını anlattı.

"EKMEK BIÇAĞIYLA SIRTINDAN BIÇAKLADIM"

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Olay günü Kadıköy'e babası, Selçuk B. ve Duygu A. ile birlikte gittiğini ve Duygu A. ile Tün'ün buluştuğunu söyledi. Şüpheli Murat T. "Ben babama 'Biraz dolaşayım' dedim ancak babam beni takip etmiş. Duygu ile Kamuran'ın ayrılmasını bekledim. Kamuran'ı çarşıdan aldığım ekmek bıçağıyla sırtından bıçakladım. Kaç kere bıçakladığımı hatırlamıyorum. Sonrasında çevrede bulunanlar beni darbettiği için hatırlamıyorum. Ben annem ve Kamuran ile ilgili olayı 5 ay önce dedemin öldüğü zaman babamın cenazeye gelmemesini sormam üzerine öğrendim. Babam bu olay nedeniyle insan içine çıkmıyormuş, sonrasında ben de bu olayın sıkıntısını yaşamaya başladım ve Kamuran'dan hesap sormaya karar verdim" dediği öğrenildi.

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"BEN 'YAPMA' DEDİM ANCAK BENİ DİNLEMEDİ"

Şüpheli Hacı T. ise hakimlik sorgusunda cinayetten haberi olmadığını iddia ederek "Oğlum, Kamuran ile Facebook'tan kendisini kız olarak tanıtıp konuşmuş. Murat bana bunu Silopi'de söyledi. Ben de ona 'Oğlum boşver değmez' dedim ancak o beni dinlemedi, İstanbul'a gelmek istedi. Ben de oğlumu düşünerek kötü bir şey yapmasın diye geldim. Ben Duygu ile sonradan görüştüm, Ben Kamuran'ı olay günü çarşıda bulunuyorken öğrendim, 'Yapma' dedim ancak beni dinlemedi. Duygu ile Kamuran iş konuşması yapıyordu, oradan ayrıldılar. Baktığımda Murat'ı görmedim. Hemen arkasından bazı insanların bir yere koştuğunu görerek ben de gittim. Kamuran'ı yerde gördüm, Murat'ın da darbedilmiş olduğunu, kafasının kanadığını fark ettim" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Şüpheli Hacı T. oğlundaki bıçaktan haberi olmadığını, suçun işlenmesinde bir katkısı ya da azmettirmesi olmadığını iddia ettiği belirtildi.

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DİĞER ŞÜPHELİLER CİNAYETLE İLGİSİ OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

Tekirdağ'da yaşayan şüpheli Duygu A. ise maktulün öldürülmesiyle alakası olmadığını, Murat T.'nin 'Bir alacağımız var' demesi üzerine 12 Ekim 2021'de Kamuran Tün'e "İstanbul'a gel iş konuşuruz" dediğini, yeni telefon hattı almasını Murat T.'nin istediğini, yurt dışında çalışma teklif ettikleri için Kamuran Tün ile görüşmeyi kabul ettiğini öne sürdü. Murat T. ve Hacı T.'nin Tekirdağ'a gelerek kendilerine 'Alacağımız var' dediğini, Tekirdağ'dan birlikte İstanbul'a geldiklerini, Kamuran Tün ile yaklaşık 5 saat zaman geçirdiğini kaydetti. Kamuran Tün ile vedalaştıktan sonra bir ağlama ve çığlık sesi duyduğunu dile getiren şüpheli Duygu A. cinayetle ilgisi olmadığını ifade etti. Şüpheli Selçuk B. Kamuran Tün'ün adını hiç duymadığını, olayla alakası olmadığını ve Murat T.'deki bıçağı görmediğini iddia ettiği öğrenildi.

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2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği de sorgularının ardından Hacı T. ile Murat T.'yi "Töre saiki ile tasarlayarak öldürme" suçundan ayrı ayrı tutukladı. Hakimlik, diğer şüpheliler Selçuk B. ve Duygu A.'yı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

 

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#Töre Cinayeti#Kadıköy#Cinayet

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