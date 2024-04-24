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Kadıköy'deki sağlık merkezinde dehşet! Güvenlik amiri, yardımcısını döverek öldürdü

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#İstanbul#Kadıköy#Cinayet
Kadıköydeki sağlık merkezinde dehşet Güvenlik amiri, yardımcısını döverek öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 14:27

Kadıköy'de bulunan Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde dün akşam saatlerinde güvenlik amiri Erdal Çaycı tartıştığı güvenlik amiri yardımcısı Atilla Ay'ı sopayla döverek öldürdü.

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Olay dün saat 19.00 sıralarında Kadıköy'de bulunan Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Hastanede güvenlik amiri olarak görev yapan Erdal Çaycı (43) ile 15 yıllık arkadaşı güvenlik amiri yardımcısı Atilla Ay (47) arasında tartışma çıktı.

Kadıköydeki sağlık merkezinde dehşet Güvenlik amiri, yardımcısını döverek öldürdü

Erdal Çaycı

Vardiya tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Hastanenin sistem odasındaki kavgada Erdal Çaycı, sopayla Atilla Ay'ı darbetmeye başladı. Atilla Ay olay yerinde hayatını kaybederken, Erdal Çaycı polisi arayarak iş arkadaşını öldürdüğünü söyledi.

Kadıköydeki sağlık merkezinde dehşet Güvenlik amiri, yardımcısını döverek öldürdü

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Olay yerine gelen polis ekipleri, Atilla Ay'ı yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Yapılan olay yeri incelemelerinin ardından Atilla Ay'ın cenazesi adli tıp kurumuna götürüldü.

Kadıköydeki sağlık merkezinde dehşet Güvenlik amiri, yardımcısını döverek öldürdü

Saldırgan ise gözaltına alınarak Kadıköy Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Erdal Çaycı polise verdiği ifadede, Atilla Ay'ın son zamanlarda vardiya saatleriyle ilgili değişiklikler yapmak istediği ve bu nedenle aralarında tartışma yaşandığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çaycı, adliyeye sevk edildi.

Kadıköydeki sağlık merkezinde dehşet Güvenlik amiri, yardımcısını döverek öldürdü

 

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#İstanbul#Kadıköy#Cinayet

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