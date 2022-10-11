Kadıköy’deki patlamaya ‘terör’den soruşturma

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KADIKÖY Fikirtepe Mahallesi Emir Sokak 34 numaradaki 3 katlı binanın 3’üncü katında önceki akşam meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın bitişikte bulunan 2 binaya sıçradı. İstanbul İtfaiyesi, 56 personel ve 19 araçla yangına müdahale ederken yaralanan yabancı uyruklu bir kişiyi dışarı çıkardı. Daha sonra 3 kişinin cesedine ulaşıldı.

İstanbul Valiliği’nden gece yarısı yapılan açıklamada, “Olayda yaralanan Özbekistan uyruklu A.K. tedavi altına alınmıştır. Yapılan arama çalışmalarında maalesef, yaralı A.K.’nin 68 yaşındaki babası M.K. ile 10 yaşındaki kızı N.K. ve henüz kimliği tespit edilemeyen 1 kişi hayatını kaybetti” denildi.

BİNA SAHİBİ DE ÖLDÜ

Patlamada ölenlerden birinin bina sahibi Mustafa K. olduğu, terör örgütü üyeliğinden yattığı cezaevinden 1.5 yıl önce çıktığı iddia edildi. MERNİS sisteminde binada 14 Türk’le ilgili kayıt bulunurken kaç Özbek’in yaşadığı ise netlik kazanmadı.

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Patlamaya havai fişeğin neden olduğuna yönelik bulgular güçlenirken, patlama yaşanan dairenin doğalgaz borusunun kör tapayla kapatıldığı tespit edildi. Patlama yaşanan dairede, küçük masa ve mengene bulunduğu belirtilirken, dairede bomba yapmak amacıyla havai fişek malzemelerinin ayrıştırıldığı ihtimalinin de gözardı edilmediği belirtildi.

POLİS DELİL ARADI

KADIKÖYLÜLERE korku dolu bir gece geçirten felaketin büyüklüğü ise günwışığıyla ortaya çıktı. 3 katlı binanın patlamayla birlikte büyük hasar aldığı, duvarlarının yıkıldığı görüldü. İtfaiyenin çalışmasından sonra çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, çalışmalarını detaylı şekilde sürdürdü. Sabah saatlerinde adrese gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri delil topladı. Toplanan deliller incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı’na gönderildi. Sokak sakinleri güvenlik şeridinden alınarak evlerine girebildi. Polisin aldığı önlemler dün günboyu sürdü. Polis, patlamada ölenler ile yaralı kurtulan Özbek A.K. ve binada kalan diğer kişilerle hakkında araştırma başlattı.

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İMAMOĞLU: ADLİ TESPİTLE NETLEŞECEK

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sabah patlama yaşanan binaya giderek incelemede bulundu. İmamoğlu, “Binanın sağlam kalan tek dairesinde doğalgaz aboneliği var ve o aboneliğin olduğu dairede de hiçbir patlama yok. Diğer patlamanın olduğu ve büyük hasar alınan iki dairede de doğalgazla ilgili tesisat yok. Doğalgazla ilgili abonelik de yok. İçeride ne patlamalara sebep oldu, ne yangına sebep oldu, adli tespitler yapıldıktan sonra netleşecek” dedi.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

25 yıldır aynı mahallede yaşayan Neslihan Gürlevik,“Yemek yiyorduk. Bir ses duyduk. Bomba gibi patladı. Aradan 5 dakika geçmedi bir tane daha patladı. Sonradan pat pat pat, sürekli patlama sesi duyduk” diye konuştu.Ramazan Tekdemir ise, “İşten geliyordum. Patlama zemin kattan başladı. Yukarıya doğru yavaş yavaş alevlenmeye başladı. Çok korktuk. Dükkânlarımız hasar gördü. Evimiz, dükkânımız hepsi gitti. Geceden beri sokaktayız” dedi.

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‘MUCİZE’ KURTULUŞ

Patlamanın yaşandığı binadan itfaiye görevlileri yavru bir kedi kurtardı. Kediye ‘Mucize’ adı verildi.