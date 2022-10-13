Kadıköy'deki patlamada ölen Mustafa Karahan için cenaze töreni

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Kadıköy'deki patlama 9 Ekim Pazar günü saat 19.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi'nde meydana gelmiş, 3 katlı binanın 2'nci katında meydana gelen patlama sonrası, binada yangın çıkmıştı. Yangın söndürüldükten sonra apartmanda bulunan 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Hayatını kaybeden 3 kişiden Mustafa Karahan için bugün Maltepe Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Karahan'ın ailesi ve yakınları katıldı.

Taziyeleri Mustafa Karahan'ın annesi Zöhre Karahan ve kardeşi Hüseyin Karahan kabul etti. Anne Zöhre Karahan'ın üzgün olduğu, gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Karahan'ın cenazesi defnedilmek üzere Küçükyalı Mezarlığı'na götürüldü.