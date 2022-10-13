Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kadıköy'deki patlamada ölen Mustafa Karahan için cenaze töreni

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Karahan#Kadıköy#Patlama
Kadıköydeki patlamada ölen Mustafa Karahan için cenaze töreni
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 15:17

Kadıköy'de 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana gelen patlama sonrasında çıkan yangında, 3 kişi hayatını kaybederken,1 kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybeden Mustafa Karahan için bugün Maltepe Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Haberin Devamı

Kadıköy'deki patlama 9 Ekim Pazar günü saat 19.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi'nde meydana gelmiş, 3 katlı binanın 2'nci katında meydana gelen patlama sonrası, binada yangın çıkmıştı. Yangın söndürüldükten sonra apartmanda bulunan 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Hayatını kaybeden 3 kişiden Mustafa Karahan için bugün Maltepe Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Karahan'ın ailesi ve yakınları katıldı.

Kadıköydeki patlamada ölen Mustafa Karahan için cenaze töreni

Taziyeleri Mustafa Karahan'ın annesi Zöhre Karahan ve kardeşi Hüseyin Karahan kabul etti. Anne Zöhre Karahan'ın üzgün olduğu, gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Karahan'ın cenazesi defnedilmek üzere Küçükyalı Mezarlığı'na götürüldü.

Gözden Kaçmasın

Kadıköy’deki patlamadan Bern katili çıktıKadıköy’deki patlamadan Bern katili çıktıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Karahan#Kadıköy#Patlama

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca bu günleri beklemişti: Camillanın payına lanetli elmas düştü

Yıllarca bu günleri beklemişti: Camilla'nın payına 'lanetli elmas' düştü

#Kuh-İ Nur Elması
Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusyaya savaşı kazandırır mı Tarih kitapları ne diyor

Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusya'ya savaşı kazandırır mı? Tarih kitapları ne diyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
Filenin Sultanlarına ne oldu 12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek

'Filenin Sultanları'na ne oldu? '12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek'

#Filenin Sultanları

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca bu günleri beklemişti: Camillanın payına lanetli elmas düştü

Yıllarca bu günleri beklemişti: Camilla'nın payına 'lanetli elmas' düştü

#Kuh-İ Nur Elması
Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusyaya savaşı kazandırır mı Tarih kitapları ne diyor

Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusya'ya savaşı kazandırır mı? Tarih kitapları ne diyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
Filenin Sultanlarına ne oldu 12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek

'Filenin Sultanları'na ne oldu? '12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek'

#Filenin Sultanları