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Kadıköy'deki olayda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

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#Kadıköy#İstanbul#Kavga
Kadıköydeki olayda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 12:30

Kadıköy Moda sahilinde çıkan arbedede polise yumruk atınca gözaltına 4 kişi adliyeye sevk edildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Kadıköy Moda sahilinde meydana geldi. İddiaya göre; yüksek sesle müzik dinleyip çevreyi rahatsız ettikleri için kendilerini uyaran ve kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere bir grubun önce sözlü ardından da fiziki saldırısına uğradı. Polis biber gazı sıkıp havaya ateş açarak müdahale ettiği 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kadıköydeki olayda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

Emniyet ekiplerinin yaptığı incelemede şüphelilerden Seyithan G.'nin "PKK propagandası yapmak" suçundan, Cahit K.'nin ise ise "Resmi belgede sahtecilik"ten sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Polisteki işlemleri tamamlanan Seyithan G. (19), Barış G. (25), Cahit K. (24) ve İdris A. (22) adliyeye sevk edildi.

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Kadıköydeki olayda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

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#Kadıköy#İstanbul#Kavga

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