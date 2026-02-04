×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kadıköy'deki maganda kamerada: Küfrederek aracından indi, otomobilin aynasını kırdı

Güncelleme Tarihi:

#Kadıköy#Maganda#Trafik Tartışması
Kadıköydeki maganda kamerada: Küfrederek aracından indi, otomobilin aynasını kırdı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 10:41

Kadıköy’de otopark girişinde yol verme nedeniyle çıkan tartışmada küfrederek aracından inen sürücü otomobilin aynasını kırarak aracın üzerine fırlattı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kadıköy’de bulunan otoparkın girişinde meydana geldi. İddiaya göre, otoparka girmek isteyen sürücü ile sokakta ilerleyen başka sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Kadıköydeki maganda kamerada: Küfrederek aracından indi, otomobilin aynasını kırdı

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen sürücü, küfrederek otoparka girmeye çalışan otomobilin yan aynasını kırıp aracın üzerine attı.

Gözden Kaçmasınİstanbulda 30. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdiİstanbul'da 30. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdiHaberi görüntüle

Kadıköydeki maganda kamerada: Küfrederek aracından indi, otomobilin aynasını kırdı

SALDIRIYA UĞRAYAN ARAÇ BARİYERE ÇARPIP OTOPARKA GİRDİ

Tartışma, otomobil sürücüsünün bariyere çarparak otoparka girmesiyle sona erdi. Yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 

Haberin Devamı

Kadıköydeki maganda kamerada: Küfrederek aracından indi, otomobilin aynasını kırdı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadıköy#Maganda#Trafik Tartışması

BAKMADAN GEÇME!