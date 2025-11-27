Kadıköy'deki lüks dairede kiracı krizi! 85 bin liralık eve ödediği para ev sahibini çileden çıkardı... 'Tente oyunuyla' satışı engelliyor iddiası

Haberin Devamı

Kadıköy Acıbadem Mahallesi'nde bulunan lüks bir dairenin ev sahibi ve kiracısı arasında yaşanan anlaşmazlık mahkemeye taşındı. İddiaya göre kiracı, aynı binada benzer özelliklere sahip ve rayiç bedeli 85-95 bin TL arasında değişen bir daire için aylardır yalnızca 16 bin 500 TL kira ödedi. Bununla sınırlı kalmayan kiracı, satışa çıkarılan daireyi görmeye gelen yeni müşterilere ise evi kasıtlı olarak kötü zamanlarda göstermeyi sürdürdü. Ev sahibinin kiracıdan davacı olmasıyla birlikte olay mahkemeye taşındı. Mahkeme, evin rayiç bedeli olarak 85 bin TL'ye karar verdi ancak bunun üzerine kiracı istinafa gitti. Dairenin satışından sorumlu olan emlakçı Nilüfer Kaz, kiracının istinafa gitmesiyle mağduriyetin daha da arttığını dile getirerek, "1-2 yıl daha bu kiradan ödeyecek, şu ana kadar da 1 milyon 400 bin lira birikmiş borcu var" dedi.

"AYNI DAİREDE OTURAN BAŞKA BİR KİRACI 95 BİN LİRA ÖDERKEN BU KİŞİ YALNIZCA 16 BİN 500 TL ÖDÜYOR"

Emlakçı Nilüfer Kaz, yaşanan mağduriyetle ilgili olarak, buna benzer pek çok örnekle karşılaştıklarını dile getirdi. Henüz yeni olmasına rağmen dairenin kira bedelinin çok daha altında kaldığını; bu nedenle ev sahibinin hem maddi hem de manevi olarak zarara uğradığını ifade etti. Yaşanan olaya ilişkin Kaz, şunları aktardı:

"Son zamanlarda ev sahipleri ve kiracılar arasında çok ciddi bir uyuşmazlık söz konusu. Bu sorunlar zaman zaman kira bedelleri yüzünden, zaman zaman da satışa çıkan evlerin satış sürecinde ortaya çıkıyor. Bugün de burada yaşadığımız bir problem var. Burası 7 yıllık bir bina. 7 yıllık olmasına rağmen kiracı yalnızca 16 bin 500 TL kira ödüyor. Halbuki mahkemenin belirlediği rayiç bedel 85 bin lira. Aynı yıl girip aynı daireye sahip olan bir kiracı ise mahkemeye gitmeden bölge rayiçlerine bakarak 95 bin lira ödüyor. Yani bir daire 95 bin TL'yken bir daire 16 bin 500 TL. Mahkeme 85 bine karar verdi ancak kiracı da istinafa gitmiş oldu. Dava şu an istinafta; 1-2 yıl daha bu kiradan ödeyecek. Şu ana kadar 1 milyon 400 bin lira birikmiş borcu var. Henüz geriye dönük borçlarını da ödemedi ve bunlara da itiraz etti."

"PENCERELERİN VE PERDELERİN HEPSİNİ KAPATARAK HİÇ KİMSE BURAYI SATIN ALMASIN İSTİYOR"

Nilüfer Kaz, kiracının satışa çıkarılan daireyi görmeye gelen müşterilere bilinçli olarak evi kötü göstermeye çalıştığını dile getirdi. Kiracının evden çıkmamak için çeşitli bahanelerle evin satışına engel olduğunu iddia eden Kaz, "Satış konusunda evde olduğu halde evde olmadığını söylüyor. Mesela buranın pazarı perşembe günleri ve sokağın başına kuruluyor. Kiracı da tenteler evi kapattığı ve burada bir kaos yaşandığı için özellikle perşembe günlerine randevu veriyor. Onun dışında panjurları yarı yarıya kapatıyor; pencerelerin, perdelerin hepsini kapatarak hiç kimse burayı satın almasın istiyor. Çünkü eğer biri satın alırsa doğal olarak mahkeme kararıyla kendisini çıkartabilir. Burada ciddi anlamda bir ticarete engel olma söz konusu. Yine bir başka kiracı hiçbir şekilde evi göstermedi ve göstermediği için ev, fiyatının yüzde 30 altına aynı binada oturan başka bir kiracı tarafından satın alındı. Onlar da yine mahkemelikler. Elbette ki ev sahiplerinden kaynaklı sorunlar da oluyor ama elimizde bahsettiğim gibi olan çok fazla örnek var" dedi.

Kiracı, konuyla ilgili açıklama yapmadı.