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Kadıköy'deki korkunç olayda avukatın yalanını tanıklar ortaya çıkarmıştı! Fatma Duygu Özkan'ın vasiyeti yerine getirildi

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#İzmir#Kadıköy#Stanbul
Kadıköydeki korkunç olayda avukatın yalanını tanıklar ortaya çıkarmıştı Fatma Duygu Özkanın vasiyeti yerine getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 16:43

İstanbul Kadıköy'de, avukat Doğan Can Gündüz (41) tarafından 4'üncü katın penceresinden atıldığı öne sürülen Fatma Duygu Özkan'ın (38) cenazesi, İzmir'de toprağa verildi. Özkan, vasiyeti üzerine 3 yıl önce 36 yaşındayken cinayete kurban giden ağabeyi Olgun Özkan'ın mezarı yanına defnedildi. Tanıklarının, kadının bir erkek tarafından pencereden atıldığını söylemesi üzerine avukat Gündüz tutuklanmıştı.

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Olay, dün saat 20.30 sıralarında Caferağa Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katındaki dairenin penceresinden düşen kadını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin çalışmasında, düşen kadının Fatma Duygu Özkan olduğu tespit edildi.

Olay sırasında evde olan avukat Doğan Can Gündüz, ifadesi alındıktan sonra bırakıldı. Gündüz, emniyetteki ilk ifadesinde Fatma Duygu Özkan'ı daha önceden tanımadığını, bir arkadaşı aracılığıyla numarasını aldığını ve telefon edip yanına çağırdığını söyledi.

Kadıköydeki korkunç olayda avukatın yalanını tanıklar ortaya çıkarmıştı Fatma Duygu Özkanın vasiyeti yerine getirildi

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AVUKATIN YALANI ORTAYA ÇIKTI

Evde birlikte içki içtiklerini ve sohbet ettiklerini anlatan Gündüz, kendisinin mutfak tezgahının olduğu yerde arkası dönükken, Özkan'ın evin salon penceresinden aşağı atladığını söyledi. Ancak olayla ilgili yapılan çalışmalarda görgü tanıklarının, kadının bir erkek tarafından pencereden atıldığını söylemesi üzerine avukat Gündüz, tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Doğan Can Gündüz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kadıköydeki korkunç olayda avukatın yalanını tanıklar ortaya çıkarmıştı Fatma Duygu Özkanın vasiyeti yerine getirildi

Ayrıca Fatma Duygu Özkan'ın apartmana girdiği anların güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

VASİYETİYMİŞ

Fatma Duygu Özkan'ın İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sonrası, cenazesi yakınlarına teslim edildi ve İzmir'in Tire ilçesine getirildi. Özkan, vasiyeti üzerine, öğle vakti kılınan namazın ardından, 3 yıl önce akrabası tarafından 36 yaşında öldürüldüğü belirtilen ağabeyi Olgun Özkan'ın mezarının yanına defnedildi.

Kadıköydeki korkunç olayda avukatın yalanını tanıklar ortaya çıkarmıştı Fatma Duygu Özkanın vasiyeti yerine getirildi

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#İzmir#Kadıköy#Stanbul

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