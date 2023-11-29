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Kadıköy'deki iğrenç olayda yeni gelişme! Bisikletli kadına cinsel tacizde bulunan şahsa 3 yıla kadar hapis istemi

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#İstanbul#Kadıköy#Taciz
Kadıköydeki iğrenç olayda yeni gelişme Bisikletli kadına cinsel tacizde bulunan şahsa 3 yıla kadar hapis istemi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 11:22

Kadıköy'de bisikleti bir kadını otomobiliyle Kartal'a kadar takip ederek cinsel tacizde bulunan Ersin Naci K.’nin "Teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüphelinin sevk ve idaresindeki araçla kadını Maltepe Kartal istikameti yönünde takip ettiği belirtildi. İddianamede Ersin Naci K.'nin kadını Kartal sahilinde saat 07.32 - 07.45 saatleri arasında aracıyla 13 dakika boyunca takip ettiği de iddianamede yer aldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Ersin Naci K.’nin "Teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan 4.5 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kadıköydeki iğrenç olayda yeni gelişme Bisikletli kadına cinsel tacizde bulunan şahsa 3 yıla kadar hapis istemi

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 14 Kasım'da sahilyolunda meydana geldi. İddiaya göre sahilyolunda bisiklet süren bir kadın, bir otomobilin 15 dakika boyunca arkasında yavaş yavaş ilerlediğini fark etti. Şüphelenerek yavaşlayan kadın telefonunu çıkararak video çekmeye başladı. Çekilen görüntülerde, arkadan gelen otomobilin sürücüsünün bisikletli kadına cinsel tacizde bulunduğu görüldü. Olayın ardından gözaltına alınan Ersin Naci K., sevk edildiği hakimlik tarafından "Teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 

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#İstanbul#Kadıköy#Taciz

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