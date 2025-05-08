Kadıköy'deki evinde çıkan yangında hayatını kaybetmişti: Yazar Süha Oğuzertem, son yolculuğuna uğurlandı

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Kadıköy’deki evinde çıkan yangında hayatını kaybeden yazar Süha Oğuzertem’in cenazesi bugün Üsküdar Şakirin Camii’nde öğlen namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığına defnedildi. Cenazeye yazarın oğlu Işık Oğuzertem, eski eşi, öğrencileri, komşuları ve sevenleri katıldı.

OĞLU: 'OLAYIN AYDINLIĞA KAVUŞTURULMASINI BEKLİYORUM'

Yaşananlarla ilgili konuşan Süha Oğuzertem'in oğlu Işık Oğuzertem, "Hala biraz olayın şaşkınlığı içerisindeyiz. Babam genç biriydi. Hepimiz annemizi, babamızı bir gün gömeceğiz. Ama böyle şartlar altında olmamalı. Tam olarak evde nelerin olduğunu hala anlayabilmiş değiliz.

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Bu son raporun çıkmasını hala bekliyoruz. Ben hep ikinci ağızdan duydum, ikinci elden duydum; şarj aletiyle ilgili yangının çıkmış olabileceğine dair, ama resmi bir şey duymadım. Hepsi söylenti ve dedikodu şu an. Olayların ciddiyetle ve ivedilikle araştırılmasını ve aydınlığa kavuşturulmasını istiyorum" dedi.