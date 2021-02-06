Kadıköy’deki Boğaziçi eylemlerinde ‘tekme’den 2 tutuklama

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından 2 Şubat’ta Kadıköy’de toplanarak protesto gösterisi yapan ve çıkan olaylarda gözaltına alınan 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edilmişti.

21 KİŞİ SERBEST

Mahkemede 21 şüpheli hakkında imza atma, ev hapsi ve yurtdışına çıkma yasağı şeklinde değişen adli kontrol tedbirleri uygulandı. Mahkeme, şüphelilerden Anıl Akyüz ve Şilan Delibalta hakkında ‘görevlerini yapmakta olan kolluk kuvvetlerine yumruk ve tekme atarak görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan tutuklama kararı verdi. Karara tepki gösteren avukatlar ile polisler arasında gerginlik yaşandı. Öte yandan dün Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinin düzenlendiği Ankara’da 30, İzmir’de 26, Adana’da da 10 kişi gözaltına alındı.

AHMET ŞIK’A SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da “Bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın” çağrısında bulunduğu iddiasıyla İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında, Şık’ın Boğaziçi protestolarını bahane ederek, “Bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın” çağrısında bulunduğuna dair haberler yapıldığı belirtildi. Bunun üzerine, Şık hakkında TCK 214. Maddesi kapsamında ‘suç işlemek için alenen tahrik’ suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedildi.