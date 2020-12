Kadıköy’deki bir kuyumcu paylaştı! Sosyal medyada olay yaratan fotoğraflar…

Kadın vücudu gerek pazarlama stratejisi, gerekse ilgi çekmek için pek çok alanda kullanılıyor. Reklam, tanıtım, fuar… Hemen her sektörde bir ürünü öne çıkarmak için kadın bedenin metalaştırılması, hem tüketicide bıraktığı algı nedeniyle hem de ahlaki boyutta tartışılıyor.



Kadıköy'deki bir kuyumcu, bu konuya dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için harekete geçti ve sektörde bir ilki gerçekleştirdi. Ürünlerini tanıtmak için kadın vücudunu kullanmak yerine, alışılmışın dışında bir şey yaptı ve erkek bir model tercih etti. Projenin yaratıcısı olan ve yaklaşık 10 yıldır kuyumculuk sektöründe satış danışmanı olarak çalışan 31 yaşındaki Soner Yaman, takıları kendisi taktı ve objektiflere poz verdi. Bu kez model erkek, deklanşöre basan ise kadın fotoğraf sanatçısı Fehime Dönmez oldu. Fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştıklarında ise, kısa sürede çok sayıda yorum aldılar.

"HER ŞEYİN REKLAMINDA ARTIK KADIN BEDENİ GÖRMEYE BAŞLADIK"

Bu fikrin nasıl ortaya çıktığını anlatan Soner Yaman, şunları söyledi:

"Bu fikir günlük hayattan çıktı. İlgili, ilgisiz her şeyin reklamında artık kadın bedeni görmeye başladık. Kadınların bedenlerinin metalaştırıldığını gördük. Bu çok rahatsız edici bir durum. Sadece kadınlar için değil, erkekler için de rahatsız edici aslında. Kadınlar, kendi mesleki başarıları ile anılmalı diye düşünüyorum. Birçok seminere, fuara katılıyoruz. Burada sektörle ilgisi olan, olmayan birçok kadın gördük. Örneğin bir otomotiv fuarına gittiğimiz zaman, şık giyimli ve güzel kadınlar görüyoruz. Bu güzel bir şey ama o kadınlar neden orada? Otomobil hakkında bilgileri yok, bazıları dilimizi bile bilmiyor. Sadece bedenleri için onların orada olması çok yanlış. Bu hem kadınlara hem erkeklere, tüm insanlığa yapılmış ciddi bir saldırıdır"

"KADIN BEDENİ OBJE DEĞİLDİR, OLMAMALI"

Hem olumlu hem olumsuz geri dönüşlerin olduğunu ifade eden Yaman, şöyle devam etti:

"Her anlamda, her yerde kadın bedeni kullanıldığında kimsenin sesi çıkmıyordu bugüne kadar. Ama ben böyle bir şey yaptığımda birçok yerden tepki aldım. Olumlu tepkiler çok güzel ancak olumsuz tepkiler de aldım. Ben projenin yaratıcısı olarak konuşuyorum, kimseyi bir şeye yönlendirmiyorum. Sadece bir farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Kadın bedeni obje değildir, olmamalı. Kadın takipçilerden gelen çok güzel olumlu yorumlar var. Her zaman destekçimiz olduklarını söylediler. Hatta hukuki danışmanlığımızı yapmak isteyen, ücretsiz fotoğraflarımı çekmek isteyen, grafik ve görsellerimiz ile ilgili çalışma yapmak isteyen birçok kişi oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum"

"BUGÜNE KADAR ERKEĞE YAKIŞMAYACAK ÇOK ŞEY YAPTIK"

Olumsuz tepkiler ile ilgili olarak Yaman, "Yakıştı mı erkek adama? Ne bu şimdi?" gibi tepkiler geldi. Biz aslında bugüne kadar erkeğe yakışmayacak çok şey yaptık. Birçok şeye sessiz kaldık. Kadınlar ölürken, acı çekerken, yolun ortasında darp edilirken sessiz kaldık. Bunlar da hiçbir erkeğe yakışmadı. Önce bunları sonlandıralım, daha sonrasını sorgularız" diye konuştu.

"BİR KADINI PROJEMDE SANATINDAN, USTALIĞINDAN DOLAYI KULLANDIM"

Modelin kendisi olduğunu söyleyen Yaman, bu deneyimin cesaret gerektirdiğini dile getirerek,

"Evet, model benim. Böyle bir şeyi başkasından isteyemezdim çünkü gerçekten cesaret gerektiren bir iş olacaktı. Çok güzel, eğlenceli bir deneyimdi. Fotoğrafçımız da bir kadındı. Mesleğinden dolayı kendisini tercih ettim. Bir kadını projemde sanatından, ustalığından dolayı kullandım. Çok eğlenceli bir çekim yaptık o da kampanyamızın destekçisi zaten. Şu an için her şey çok güzel oldu. Firma sahibimiz de destekliyor. Her türlü varlığa, canlıya, cansıza şiddet son bulsun istiyorum. Kadınların vücudu obje olmaktan çıksın artık.