Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kadıköy’de yol verme kavgasında tekmeler-yumruklar havada uçuştu

#Istanbul#Kadıköy#Yol Verme Kavgası
Kadıköy’de yol verme kavgasında tekmeler-yumruklar havada uçuştu

Kadıköy’de trafikte seyir halindeki taksici ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenerek kavgaya dönüşmesiyle, tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Taksi şoförüyle kavga eden kişinin, taksinin kaputuna çıkarak taksicinin üzerine doğru uçan tekme attığı görüldü. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de meydana geldi. İddiaya göre trafikte seyir halindeki otomobil sürücüsü ile taksi sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Çevredeki diğer sürücüler araya girerek iki tarafı ayırmaya çalıştı.

Taksi şoförüne sinirlenen otomobil sürücüsü, taksinin kaputunun üzerine çıkarak uçan tekme ile şoföre saldırdı.

Gözden Kaçmasın

Rusya ‘B planı’na geçtiRusya ‘B planı’na geçtiHaberi görüntüle

Taksi şoförü ise yere yığılan otomobil sürücüsüne tekmelerle karşılık verdi. Trafikte yol ortasında tekmeler, yumruklar havada uçuştu.

Taksi şoförünün uzaklaşmasıyla kavga son buldu. Trafikte korku dolu anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gözden Kaçmasın

Kaç Rus askerinin öldüğü belli oldu Skandal hataKaç Rus askerinin öldüğü belli oldu! Skandal hataHaberi görüntüle

Kadıköy’de yol verme kavgasında tekmeler-yumruklar havada uçuştu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Istanbul#Kadıköy#Yol Verme Kavgası

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın en zengin oligarkına neden yaptırım uygulanmıyor İşte cevabı...

Rusya'nın en zengin oligarkına neden yaptırım uygulanmıyor? İşte cevabı...

#Nornickel
Ukrayna Putinin Afganistanı olur mu

Ukrayna Putin'in Afganistan'ı olur mu?

#Ukrayna
Çok konuşulacak Suikast iddiası Putin bizzat talimat verdi: Hedefteki 3 isim

Çok konuşulacak 'Suikast' iddiası! Putin bizzat talimat verdi: Hedefteki 3 isim

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın en zengin oligarkına neden yaptırım uygulanmıyor İşte cevabı...

Rusya'nın en zengin oligarkına neden yaptırım uygulanmıyor? İşte cevabı...

#Nornickel
Ukrayna Putinin Afganistanı olur mu

Ukrayna Putin'in Afganistan'ı olur mu?

#Ukrayna
Çok konuşulacak Suikast iddiası Putin bizzat talimat verdi: Hedefteki 3 isim

Çok konuşulacak 'Suikast' iddiası! Putin bizzat talimat verdi: Hedefteki 3 isim

#RUSYA