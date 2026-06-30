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Kadıköy'de yıkımı yapılan binada kısmi çökme meydana geldi: 2 işçi yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Kadıköy#Yıkım#Kısmi Çökme
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2026 10:33

İstanbul Kadıköy'de yıkımı yapılan binada kısmi çökme meydana geldi. Göçükte kalan 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı.

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Olay, saat 10.00 sıralarında Caferağa Mahallesi Yusuf Kamil Paşa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binada çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

MAHSUR KALAN İŞÇİLER KURTARILDI

İtfaiye ekipleri, göçükte kalan işçilerden Osman Akçan (33) ve Nuhyettin Akçan'ı (40) bulundukları yerden çıkardı.

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Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. 

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#Kadıköy#Yıkım#Kısmi Çökme

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