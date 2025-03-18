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Kadıköy'de yaşandı... Genç kadından hayrete düşüren paylaşım! Ekipler tespit edince cezayı yedi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Drift#Trafik
Kadıköyde yaşandı... Genç kadından hayrete düşüren paylaşım Ekipler tespit edince cezayı yedi
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 09:56

Kadıköy'de otomobili ile drift attığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşan sürücü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan sürücü M.N.Ç.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, 48 bin TL ceza uygulandı. Genç kadının drift attığı görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kadıköy Bağdat Caddesi'nde gece saatlerinde otomobili ile drift atarak görüntülerini "Anne babamla nasıl tanıştınız ?. Caddede yanlarken onun aracına çarptım" sözlerini yazarak sosyal medya hesabında paylaştı.

Kadıköyde yaşandı... Genç kadından hayrete düşüren paylaşım Ekipler tespit edince cezayı yedi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekiplerince yapılan çalışmada, trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşan araç sürücüsün M.N.Ç. olduğu tespit edildi. Sürücüye yapmış olduğu ihlallere göre 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun; 'Trafik kurallarıyla ilgili yasaklara uymamak', 'Drift atmak', 'Saygısızca araç kullanmak' maddeleri uyarınca toplam 48 bin 378 lira para cezası uygulandı ve sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

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Kadıköyde yaşandı... Genç kadından hayrete düşüren paylaşım Ekipler tespit edince cezayı yedi

Kadıköyde yaşandı... Genç kadından hayrete düşüren paylaşım Ekipler tespit edince cezayı yedi

 

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#İstanbul#Drift#Trafik

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