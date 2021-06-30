Kadıköy’de yangın can aldı

Yangına, başta Kadıköy olmak üzere çevredeki ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri alevlerle baş etmeye çalışırken, bir taraftan da üst katlarda kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye yoğun mücadeleyle yangını üst katlara sıçramadan kontrol altına aldı.

MÜZİSYENLİK YAPIYORDU

Alevlerin söndürülmesinden sonra yangının çıktığı dairede kalan gençlerden Yusuf Can Döğüşçü’nün (20) cansız bedenine ulaşıldı. Caddebostan’da müzisyenlik yaptığı öğrenilen Döğüşçü’nün ölümü, arkadaşlarını hüzne boğdu.

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