Yılmaz OKUR-İdris TİFTİKÇİ/DHA
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Kadıköy’de yanan araçtan 2 ceset çıktı
İSTANBUL Kadıköy’deki Hasanpaşa Mahallesi Hamidiye Sokak’ta, dün saat 20.00 sıralarında bir aracın yandığını fark edenler itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdükten sonra yaptığı incelemede, içeride 2 kişinin yanmış cesedinin olduğunu fark etti. Bunun üzerine polis, olay yeri inceleme ekiplerini çağırdı. Uzman ekipler yanan araçta ve çevrede inceleme ve delil araması yaptı. İncelemenin ardından iki kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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