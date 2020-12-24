Kadıköy’de yanan araçtan 2 ceset çıktı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdükten sonra yaptığı incelemede, içeride 2 kişinin yanmış cesedinin olduğunu fark etti. Bunun üzerine polis, olay yeri inceleme ekiplerini çağırdı. Uzman ekipler yanan araçta ve çevrede inceleme ve delil araması yaptı. İncelemenin ardından iki kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.