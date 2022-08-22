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KadÄ±köy'de 'yan baktÄ±n' kavgasÄ± kanlÄ± bitti

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Kavga#KadÄ±köy#Ä°stanbul
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 22, 2022 09:42

KadÄ±kÃ¶y'de iki grup arasÄ±ndaki 'yan baktÄ±n' kavgasÄ±nda bir kiÅŸi bacaÄŸÄ±ndan bÄ±Ã§aklanarak yaralandÄ±. Olay anÄ± gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.Â

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Olay, geÃ§en cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 21.45 sÄ±ralarÄ±nda GÃ¶ztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, motosikletli iki kiÅŸi 'yan baktÄ±n' diyerek mahalle esnafÄ±yla tartÄ±ÅŸtÄ±. SÃ¶zlÃ¼ tartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesiyle iki grup arasÄ±nda kavga Ã§Ä±ktÄ±. Motosikletle gelen iki kiÅŸiden biri diÄŸer gruptan birini bÄ±Ã§akladÄ±. Gruptan biri dÃ¼kkandan aldÄ±ÄŸÄ± sopayla motosikletle gelen kiÅŸilere karÅŸÄ±lÄ±k verdi. SaldÄ±rganlar geldikleri motosiklete binerek bÃ¶lgeden uzaklaÅŸtÄ±.

KadÄ±kÃ¶yde yan baktÄ±n kavgasÄ± kanlÄ± bitti

KAVGA ANI KAMERADA

Kavga anÄ± gÃ¼venlik kamerasÄ±na saniye saniye yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, motosikletle gelen 2 kiÅŸi esnafla sÃ¶zlÃ¼ olarak tartÄ±ÅŸÄ±yor. ArdÄ±ndan tartÄ±ÅŸma kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor. Bir kiÅŸi bÄ±Ã§aklanÄ±yor. Esnaf dÃ¼kkandan aldÄ±ÄŸÄ± sopayla saldÄ±rganlara vuruyor. BÄ±Ã§aklanan kiÅŸi dÃ¼kkana girip tekrar dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kÄ±yor.

Polis, olayla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â 

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#Kavga#KadÄ±köy#Ä°stanbul

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