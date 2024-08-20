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Kadıköy'de vahşet! Amatör müzisyen Çınar Ersanlı, elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış halde ölü bulundu

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#Kadıköy#Cinayet#Çınar Ersanlı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 16:45

İstanbul Kadıköy’de amatör müzisyenlik yapan ve makine mühendisi olan 40 yaşındaki Çınar Ersanlı, evinde elleri, ayakları ve ağzı bağlı şekilde öldürülmüş olarak bulundu. Bir mahalle sakini, "İki şüpheli gördük. Bunlar hırsız herhalde dedik. Mesaj çektiler. Ondan sonra içeriye girdiler. Bir daha da çıkmadılar. Pazar günü yakınları ulaşamayınca çilingir yardımıyla içeri girdi" diye konuştu.

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Olay, 18 Ağustos Pazar günü saat 23.00 sıralarında Fenerbahçe Mahallesi, Saldıray Sokak’ta bulunan 15 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi. İddiaya göre; makine mühendisi olan ve aynı zamanda amatör müzisyenlik yapan Çınar Ersanlı'dan (40) 17 Ağustos Cumartesi gününden sonra haber alamayan yakınları daire kapısını çaldı. Kapının açılmamasının ardından çilingir yardımıyla içeri giren yakınları Ersanlı’nın salonda elleri, ayakları ve ağzı bağlı hareketsiz halde yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ersanlı’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ersanlı’nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp'ta yapılan işlemlerin ardından Ersanlı'nın cenazesi İzmir'de toprağa verildi.

Kadıköyde vahşet Amatör müzisyen Çınar Ersanlı, elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış halde ölü bulundu

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“ELLERİ, AYAKLARI VE AĞZI BAĞLANMIŞ HALDE BULDULAR"

Olayı anlatan mahalle sakini, "Cumartesi gece mi? Akşam mı? Bilmiyorum. 2 şüpheli gördük. Bunlar hırsız herhalde dedik. Mesaj çektiler. Ondan sonra içeriye girdiler. Bir daha da çıkmadılar. Pazar günü yakınları ulaşamayınca çilingir yardımıyla içeri girdiler. İçeri girdiklerinde elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış halde buldular. Polis ekipleri geldi. Sonra cenazeyi götürdüler. Annesi çok ağladı. Evlenip, ayrılmış. Müzisyen, makine mühendisi dört üniversite bitirmiş. Yazık oldu" ifadelerini kullandı.

Kadıköyde vahşet Amatör müzisyen Çınar Ersanlı, elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış halde ölü bulundu

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#Kadıköy#Cinayet#Çınar Ersanlı

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