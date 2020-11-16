Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu... Eski tip radyonun içine saklamışlar

Kadıköy’de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde bir otomobilde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine aracı takibe aldı. Durdurulan otomobilde yapılan aramalarda aracın bagajında bulunan eski tip, içi boş radyo içine saklanmış, 2 kilo 804 gram uyuşturucu madde bulundu. Otomobilde yapılan aramada ayrıca 3 ruhsatsız tabanca, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Otomobilde bulunan şüpheliler Sinan B., Meryem Dilara Ç. ve yaşı küçük K.Ç., gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulanması sonrası, uyuşturucu maddeleri temin eden 1 kişi ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.