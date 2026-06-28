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Kadıköy'de trafik kazasında 2 yaralı

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#Kadıköy#İstanbul#Trafik
Kadıköyde trafik kazasında 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2026 06:34

İstanbul Kadıköy’de sabaha karşı iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası araçta sıkışma ihtimaline karşı olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi.

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Olay, saat 04.10 sıralarında Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnönü Caddesinden gelmekte olan 34 NIC 846 plakalı otomobil ile Panorama Sokak üzerinden gelen 22 EV 222 plakalı otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kadıköyde trafik kazasında 2 yaralı

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#Kadıköy#İstanbul#Trafik

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