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Haber Giriş: 25.12.2020 - 10:15 | Son Güncelleme:

Kadıköy'de trafik felç oldu... Polis alarma geçti

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Kadıköy'de trafik felç oldu... Polis alarma geçti
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İstanbul Kadıköy,de Bostancı Köprüsünün altında yan yola bırakılan poşete sarılı paket polisi alarma geçirdi. Polis güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırarak, terör ekibi çağırdı. Trafik felç olurken uzun araç kuyrukları oluştu. Öte yandan şüpheli paket sonucu oluşan yoğun trafik havadan görüntülendi.

Olay Kadıköy’de Bostancı Köprüsünün altında meydana geldi. Köprü altında poşeti sarılı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek trafiğin tek şeritten akmasını sağlayarak olay yerine terör ekipleri istedi. Daralan yolda trafik felç olurken uzun araç kuyrukları oluştu.

Kadıköyde trafik felç oldu... Polis alarma geçti

Olay yerine gelen terör ekipleri paketin içinde unutulan araç filtreleri olduğunu tespit etti. Ekiplerin paketi kaldırarak şeritleri geri çekmesi sonucu yol trafiği açıldı. Trafik iki şeritten akarak normale döndü. Öte yandan şüpheli paket sonucu oluşan yoğun trafik havadan görüntülendi.

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