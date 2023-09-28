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Kadıköy'de trafiği kilitleyen kaza: 2 İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı

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#Kaza#İETT#Otobüs
Kadıköyde trafiği kilitleyen kaza: 2 İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2023 08:37

Kadıköy D-100 Karayolu’nda iki İETT otobüsü ve servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapatılırken, D-100 Karayolu, Kadıköy yönünde trafik yoğunluğu oluştu. 

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Kaza, saat 06.30 sıralarında Kadıköy, D-100 Karayolu Göztepe mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy yönüne peronlara gittiği öğrenilen 34 DL 2361 plakalı İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durağa yanaşan 34 HO 2950 plakalı İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 DL 2361 plakalı İETT, aynı yönde ilerleyen 34 LAK 978 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Kazada servis minibüsünde bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla çevredeki özel bir hastaneye giderken,  ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kadıköyde trafiği kilitleyen kaza: 2 İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı

Olay yerine gelen polis ekipleri Kaza yerinde önlem aldı. Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapatılırken, trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. D-100 Karayolu, Kadıköy yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılması için kaza yerine İBB’ye ait çekici çağrıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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#Kaza#İETT#Otobüs

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