Kadıköy'de toplu ulaşım araçlarında koronavirüs denetimi

Kadıköy Bostancı Köprüsü'nde koronavirüs denetimi yapıldı. Ekipler otobüs, minibüs ve taksileri tek tek durdurarak denetledi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.