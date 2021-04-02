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Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 02.04.2021 - 09:19 | Son Güncelleme:

Kadıköy'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

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Kadıköy'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

KADIKÖY'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Kadıköyde toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'un birçok ilçesinde kurulan kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Denetim noktalarından biri de Kadıköy Emin Ali Paşa Caddesi oldu. Ekipler evrak kontrolü yaparken, maske, sosyal mesafe hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını da kontrol etti. Yolculara da sosyal mesafe, maske takımı konusunda uyarılar yapıldı.

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