Kadıköy'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'un birçok ilçesinde kurulan kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Denetim noktalarından biri de Kadıköy Emin Ali Paşa Caddesi oldu. Ekipler evrak kontrolü yaparken, maske, sosyal mesafe hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını da kontrol etti. Yolculara da sosyal mesafe, maske takımı konusunda uyarılar yapıldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara