Kadıköy'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'un birçok ilçesinde kurdukları kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Denetim noktalarından biri de Kadıköy Bostancı Köprüsü oldu. Ekipler otobüs, minibüs ve taksileri tek tek durdurarak sürücülerin evrak kontrolünü yaptı. Maske, sosyal mesafe hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe ve maske takma konusunda uyarı yaptı.

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