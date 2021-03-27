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Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 27.03.2021 - 09:21 | Son Güncelleme:

Kadıköy'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

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Kadıköy'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

KADIKÖY'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı. Denetimde, yolcular ve şoförler koronavirüs tedbirleri konusunda uyarıldı.

Kadıköyde toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'un birçok ilçesinde kurdukları kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Denetim noktalarından biri de Kadıköy Bostancı Köprüsü oldu. Ekipler otobüs, minibüs ve taksileri tek tek durdurarak sürücülerin evrak kontrolünü yaptı. Maske, sosyal mesafe hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe ve maske takma konusunda uyarı yaptı.
Kadıköyde toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

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