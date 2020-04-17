KadÄ±kÃ¶y AcÄ±badem'de oturan Alper KalaycÄ±klÄ±oÄŸlu ve Hakan Kaya, sokaÄŸa Ã§Ä±kamayan komÅŸularÄ±na moral olmasÄ± iÃ§in terasta konser verdi. Ä°ki mÃ¼zisyene dansÃ§Ä± arkadaÅŸlarÄ± Su Selda Uzun da figÃ¼rleriyle eÅŸlik etti. Davul ve saksafonun kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± konserde, komÅŸular da alkÄ±ÅŸlarÄ±yla destek oldu.Â

"HEP BERABER DANS EDÄ°YORUZ, Ä°STEK Ä°STEYENLER OLUYOR"

Terasta enstrÃ¼man Ã§almanÄ±n keyifli olduÄŸunu ifade eden MÃ¼zisyen Alper KalaycÄ±klÄ±oÄŸlu, â€œBu inanÄ±lmaz zevkli bir ÅŸey. Terasta insanlara Ã§almak, kendimize Ã§almak, kendimiz de eÄŸleniyoruz. Bunu yapmaya bayÄ±lÄ±yoruz. Ä°nsanlar da seviyor. KomÅŸularÄ±mÄ±z da mÃ¼kemmeller. Biz her terasa Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman, herkes cama Ã§Ä±kÄ±yor. BÃ¼tÃ¼n mahalle cama Ã§Ä±kÄ±yor, herkes alkÄ±ÅŸlÄ±yor. Hepsi Ã§ok memnun. Hatta biz bazen utanÄ±yoruz, acaba insanlarÄ± rahatsÄ±z mÄ± ettik diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Oradan bir ses geliyor ki, 'Ã‡alÄ±n, Ã§alÄ±n, daha Ã§alÄ±n' diye. Biz fazla rahatsÄ±z etmeyelim diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz ama insanlar istiyorlar yani." diye konuÅŸtu.







DansÃ§Ä± Su Selda Uzun, â€œSahneyi Ã§ok seviyorum. Ã‡ok Ã¶zlÃ¼yorum. Ã–ncelikle bÃ¶yle bir fÄ±rsat tanÄ±dÄ±klarÄ± iÃ§in komÅŸulara ayrÄ±ca teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biraz Ã§ekinmiÅŸtik baÅŸta acaba sÄ±kÄ±ntÄ± verir mi, ses olur mu gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ rahatsÄ±z eder mi diye. Bir taraftan moraller bozuk ama aynÄ± ÅŸekilde moralleri yÃ¼kseltmeye de ihtiyacÄ±mÄ±z var. En azÄ±ndan Ã¶yle bir katkÄ±sÄ± olur mu olmaz mÄ± Ã§ok aslÄ±nda kafamda soru iÅŸaretiydi ama denedik ve gÃ¶rdÃ¼k Ã§ok gÃ¼zel tepkiler aldÄ±k." Ä°fadelerini kullanÄ±rken, MÃ¼zisyen Hakan Kaya, â€œYaklaÅŸÄ±k iki haftadÄ±r teras konseri, balkon konseri yapmaya devam ediyoruz. KomÅŸularÄ±mÄ±z Ã§ok memnun bu durumdan. Ben de Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m aÃ§Ä±kÃ§asÄ±. Hep beraber dans ediyoruz. Balkondan ÅŸarkÄ±lar sÃ¶ylÃ¼yoruz. Ä°stek isteyenler oluyor onlarÄ± Ã§alÄ±yoruz." dedi.

Â