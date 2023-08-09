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Kadıköy’de tasmasız köpek dehşeti 

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#İstanbul#Kadıköy#Köepk
Kadıköy’de tasmasız köpek dehşeti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 07:00

İstanbul Kadıköy Moda sahilinde dün sabah saatlerinde iddiaya göre, 59 yaşındaki Nuriye İrtem, köpeği ile birlikte yürüyüşe çıktı.

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Bu sırada Mehmet B.’nin sahibi olduğu tasmasız köpek, İrtem ve köpeğine saldırdı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla İrtem ve köpeği kurtarıldı. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, sahilde tasmasız olarak gezdirilen köpek, İrtem’in kucağında olan köpeğe saldırıyor. Bir vatandaşın köpeği ve kadını kurtarmak için, saldıran köpeğe tahta parçası ile vurduğu görülüyor. Uzun uğraşlar sonucunda kadın ve köpeği kurtarılıyor. El ve kol bölgesinden yaralanan İrtem, köpeğini tasmasız gezdiren Mehmet B.’den şikâyetçi oldu. Saldırıya uğrayan köpeğin ise tedavi için veterinere götürüldüğü öğrenildi.

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#İstanbul#Kadıköy#Köepk

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