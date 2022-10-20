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Kadıköy'de tartıştığı sürücünün otomobilini tekmeledi

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#Kadıköy#Kavga#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2022 10:29

Kadıköy'de trafikte iki otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Trafikteki diğer sürücülerin ayırmaya çalıştığı kavgada, taraflardan biri, tartıştığı sürücünün otomobilini tekmeledi. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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D-100 karayolu Kozyatağı mevkii Edirne istikametinde sabah saatlerinde iddiaya göre, iki otomobilin sürücüsü arasında trafikte yol verme tartışması çıktı. Akan trafiğe aldırış etmeden otomobilinden inen sürücü, tartıştığı kişiyi de zorla aracından indirmeye çalıştı.

Diğer sürücüler araya girerek güçlükle de olsa tarafları ayırmayı başardı. Ancak tartışmanın sona erdiği sırada, öfkeli sürücü, diğer sürücünün otomobiline tekme attı.

O anlar trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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#Kadıköy#Kavga#Trafik

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