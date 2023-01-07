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Kadıköy'de taksi takla attı, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı

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#Kadıköy#Trafik Kazası#Taksi
Kadıköyde taksi takla attı, 3ü ağır 4 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2023 06:04

Kadıköy'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, önce aydınlatma direğine çarptı ardından da takla atarak savruldu. Kazada takside bulunan 3 yolcu ağır yaralandı. Taksi sürücüsü ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

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Kaza saat 02.30 sıralarında Çiftehavuzlar Mahallesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Kartal istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Talip Aksoy'un kullandığı 34 THK 61 plakalı taksi 3 yolcusuyla seyir halindeyken başka bir aracın sıkıştırması ile kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi takla atarak yan yattı. Araçta bulunan 3 yolcu ve şoför takside sıkıştı. 

YARIM SAAT SÜREN ÇALIŞMANIN ARDINDAN YARALILAR KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Takside sıkışanlar itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, takside yolcu olarak bulunan 3 kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. 

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#Kadıköy#Trafik Kazası#Taksi

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