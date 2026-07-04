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Kadıköy’de sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti: Otomobil dükkana girdi

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#Kadıköy#Trafik Kazası#Motosiklet
Kadıköy’de sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti: Otomobil dükkana girdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2026 09:56

Kadıköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, motosiklet satışı yapan dükkana girdi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

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Kaza, saat 08:30 sıralarında Koşuyolu Mahallesi Dinlenç Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği seyir halindeki 34 LE 5241 plakalı otomobil, cadde üzerindeki motosiklet satışı yapan dükkana girdi.

Kadıköy’de sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti: Otomobil dükkana girdi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dükkana giren otomobil olay yerine gelen çekiciyle kaldırıldı. Dükkanda hasar oluşurken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

 

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#Kadıköy#Trafik Kazası#Motosiklet

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