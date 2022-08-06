Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kadıköy'de stat çevresinde zabıtaya rüşvet operasyonu: 2 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Kadıköy#Zabıta#Rüşvet Operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 12:14

Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta personellerinin, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe- Slovacko maçı öncesi seyyar satıcılardan rüşvet toplayacağı ihbarı üzerine yapılan operasyonda, belediye görevlisi 2 kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, örgütlü olarak rüşvet almak ve rüşvete aracılık etmek suçlarından daha önce adli işlem gören bir personelin de içlerinde yer aldığı Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıtaların 4 Ağustos'ta Şükrü Saraçoğlu Stadında oynanacak maç öncesi seyyar satıcılardan rüşvet toplayacakları bilgisi edinildi.

Kadıköyde stat çevresinde zabıtaya rüşvet operasyonu: 2 gözaltı

Stadyum ve çevresinde yapılan operasyonda, seri numaraları önceden alınmış paraların rüşvet alışverişinde kullanıldığının tespit edilmesi üzerine, belediyede görevli 2 kişi suçüstü yapılarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Kadıköyde stat çevresinde zabıtaya rüşvet operasyonu: 2 gözaltı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadıköy#Zabıta#Rüşvet Operasyonu

BAKMADAN GEÇME!

Ortalama olmak isteyen ülkenin Jeff Bezosun 500 milyon dolarlık yatıyla sınavı: Bir köprü hikayesi...

'Ortalama' olmak isteyen ülkenin Jeff Bezos'un 500 milyon dolarlık yatıyla sınavı: Bir köprü hikayesi...

#Rotterdam
Golden çok gol sevinci konuşuldu Dişi Aslanları başarıya taşıyan sütyenlerin sırrı ne

Golden çok gol sevinci konuşuldu! Dişi Aslanlar'ı başarıya taşıyan sütyenlerin sırrı ne?

#Chloe Kelly
BİR SORUDAN FAZLASI | Karnındaki torunuma iyi bakıyor musun

BİR SORUDAN FAZLASI | Karnındaki torunuma iyi bakıyor musun?

#Hamilelik

BAKMADAN GEÇME!

Ortalama olmak isteyen ülkenin Jeff Bezosun 500 milyon dolarlık yatıyla sınavı: Bir köprü hikayesi...

'Ortalama' olmak isteyen ülkenin Jeff Bezos'un 500 milyon dolarlık yatıyla sınavı: Bir köprü hikayesi...

#Rotterdam
Golden çok gol sevinci konuşuldu Dişi Aslanları başarıya taşıyan sütyenlerin sırrı ne

Golden çok gol sevinci konuşuldu! Dişi Aslanlar'ı başarıya taşıyan sütyenlerin sırrı ne?

#Chloe Kelly
BİR SORUDAN FAZLASI | Karnındaki torunuma iyi bakıyor musun

BİR SORUDAN FAZLASI | Karnındaki torunuma iyi bakıyor musun?

#Hamilelik