Kadıköy'de sosyal mesafeli 'Ata'ya saygı zinciri'

Kadıköy'de 10 Kasım günü saat 09.05'te Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı sahil arasında her yıl düzenlenen "Ata'ya Saygı Zinciri" koronavirüs önlemleri çerçevesinde bu yıl sosyal mesafeli olarak düzenlendi.

İnsan zincirini oluşturan vatandaşlar bu sene el ele tutuşmak yerine "bayrak bayrağa" tutuştu. Yaklaşık 6,5 kilometre uzunluğunda oluşturulan insan zincirine denizden de kanolar, su jetleri ve tekneler siren çalarak katıldı. Dalgıçlar da denizin altında Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtı.

Anma programı havadan da görüntülendi.