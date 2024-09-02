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Kadıköy'de savcıya yumruklu saldırı! Bakan Tunç'tan açıklama: Adli soruşturma başlatıldı

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#Savcı#Kadıköy#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 09:38

Kadıköy'de Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra otoparka giden Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, otopark çıkışında kornaya basan sürücüyü uyarınca saldırıya uğrayarak darbedildi. Savcının darbedildiği anlar otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 30 Ağustos Cuma günü akşam saatlerinde Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre; Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izleyen Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, maçın ardından aracına binmek için otoparka gitti. Otoparktan çıktığı sırada savcı İşçimen, arkadan gelen sürücü tarafından kornaya basılarak uyarıldı. O sırada aracından inen savcı ile sürücü arasında tartışma çıktı. 

Kadıköyde savcıya yumruklu saldırı Bakan Tunçtan açıklama: Adli soruşturma başlatıldı
Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen sürücü, Savcı Necip Cem İşçimen'i darbederek saldırmaya başladı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga ayrıldı. Savcı İşçimen, karakola giderek şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri otopark kameralarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Savcı İşçimen, polis merkezinde gösterilen kayıtlardan iki şüpheliyi teşhis etti. Tespit edilen saldırganlardan T.T. polis ekipleri tarafından yakalanırken, olay yerinden kaçan E.G. ise her yerde aranıyor. E.G.'nin 7 suç kaydının bulunduğu belirlendi.
Kadıköyde savcıya yumruklu saldırı Bakan Tunçtan açıklama: Adli soruşturma başlatıldı

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SALDIRI KAMERADA

Savcı Necip Cem İşçimen'in darbedildiği anlar otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı. 

Kadıköyde savcıya yumruklu saldırı Bakan Tunçtan açıklama: Adli soruşturma başlatıldı
BAKAN TUNÇ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırının ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, şunları söyledi Yargıtay Cumhuriyet Savcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Bizleri ve yargı camiamızı derinden üzen saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. 

Kadıköyde savcıya yumruklu saldırı Bakan Tunçtan açıklama: Adli soruşturma başlatıldı

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#Savcı#Kadıköy#İstanbul

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