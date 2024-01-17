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Kadıköy'de şaşkına çeviren olay! Görenler polisi aradı

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#İstanbul#Kadıköy#Kadıköy Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2024 11:50

Kadıköy'de direksiyon başında hareketsiz yatan sürücüyü görenler polise haber verdi. Ekiplerin uyuduğunu fark ettiği sürücü uzun uğraşlar sonucu uyandırıldı. Yapılan testte sürücünün 1.27 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polisin çalışması sırasında bölgede trafik kilitlendi.

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Olay, saat 08.30 sıralarında D-100 karayolu Bostancı mevkii Ankara istikametinden meydana geldi. İddiaya göre sol şeritte duran 34 EBF 4040 plakalı otomobilin direksiyonunda hareketsiz bir kişinin olduğunu görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kadıköyde şaşkına çeviren olay Görenler polisi aradı

Dubalarla çevrede önlem alan polis, otomobilin kapıları kilitli olduğu için sürücüye ulaşamadı. Ekipler otomobilin camına vurarak sürücüye seslendi.

Kadıköyde şaşkına çeviren olay Görenler polisi aradı

İtfaiye ekipleri arka sol kapının camının kırarak kapıları açtı. Direksiyon başından uyuduğu belirlenen sürücü Bilgehan K. uzun uğraşlar sonucu uyandırdı. 

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Kadıköyde şaşkına çeviren olay Görenler polisi aradı

1.27 PROMOBİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla Bilgehan K. otomobilden çıkarılarak sedyeyle ambulansa taşındı. Yapılan testte Bilgehan K.'nın 1.27 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ekiplerin çalışması nedeniyle Ankara istikametinden trafik yoğunluğu yaşandı. Otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. 

Kadıköyde şaşkına çeviren olay Görenler polisi aradı

Kadıköyde şaşkına çeviren olay Görenler polisi aradı

 

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#İstanbul#Kadıköy#Kadıköy Haberleri

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