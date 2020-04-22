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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR -İSTANBUL-DHA
Haber Giriş: 22.04.2020 - 12:53,Son Güncelleme:

Kadıköy'de şaşırtan görüntü

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Kadıköy'de şaşırtan görüntü
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İstanbul Kadıköy'de İSKİ'nin yaptığı çalışma sırasında su borusunun patlatılmasıyla cadde göle döndü

Olay saat 11.00 sıralarında Rıhtım Caddesi'nde meydana geldi. Caddede çalışma yapıldığı sırada su borusu patladı. Cadde bir anda yoğun su nedeniyle göle döndü.  Trafik ekipleri Kadıköy istikametini trafiğe kapattı.

Belediye ekipleri rögar kapaklarını açarak suyun tahliye olmasını bekledi. Cadde üzerinde iş yeri olan vatandaşlar işyerlerine su girmemesi için önlem aldı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

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