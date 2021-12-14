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Kadıköy'de restoranda dehşet: Başından vurup yaraladı! Bir ay önce şikayetçi olmuş

#İstanbul#Kadıköy#Tolga Ergen
Kadıköyde restoranda dehşet: Başından vurup yaraladı Bir ay önce şikayetçi olmuş

İstanbul Kadıköy'de bir restoranda Demet S., Tolga Ergen tarafından başından vurularak yaralandı. Demet S.'nin Tolga Ergen hakkında daha önce şikayetçi olduğu öğrenildi. Ergen'in 5 adet suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

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Olay, 12 Aralık günü 20.30 sıralarında Şemsettin Günaltay Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre restoranın içinde Tolga Ergen (44), Demet S.'yi (38) kurusıkıdan bozma olan ruhsatsız tabancayla başından yaraladı. Tolga Ergen tabancasını olay yerinde bırakarak kaçmaya çalıştığı sırada Bostancı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 'Extacy' diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildiği de öğrenildi.

1 AY ÖNCE ŞİKAYET ETTİ

Yaralanan Demet S.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı fakat tedavisinin devam ettiği bilgisi edinildi. Ayrıca Demet S.'nin olaydan yaklaşık 1 ay önce şüpheli Tolga Ergen'den "tehdit" suçundan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Şüpheli Tolga Ergen'in Demet S.'ye karşı işlediği iddia edilen 3 kez "kasten yaralama" ile "tehdit" ve "hakaret" suçlarından toplamda 5 adet suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

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Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Tolga Ergen burada savcıya ifade verdi. Savcılık şüpheliyi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Tolga Ergen'in "Kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Kadıköyde restoranda dehşet: Başından vurup yaraladı Bir ay önce şikayetçi olmuş

 

 

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#İstanbul#Kadıköy#Tolga Ergen

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