Kadıköy’de 'pes' dedirten anlar! Suçüstü yakalandı

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekiplerinin Kadıköy’de yaptığı denetimlerde Söğütlüçeşme Mahallesi Beyciğim Sokak üzerinde değnekçilik yapan kişiler olduğu belirlendi. Sokak üzerine otomobillerini park etmek isteyen sivil trafik ekiplerinin yanına gelen bir kişi, otopark ücreti istedi.



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Suçüstü yakalanan Recep B., adli işlemleri yapılmak üzere Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.Değnekçinin suçüstü yakalandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.