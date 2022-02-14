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Kadıköy’de 'pes' dedirten anlar! Suçüstü yakalandı

#İstanbul#Kadıköy#Trafik

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde sokak üzerinde değnekçilik yapan bir kişi, sivil trafik ekiplerine suçüstü yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekiplerinin Kadıköy’de yaptığı denetimlerde Söğütlüçeşme Mahallesi Beyciğim Sokak üzerinde değnekçilik yapan kişiler olduğu belirlendi. Sokak üzerine otomobillerini park etmek isteyen sivil trafik ekiplerinin yanına gelen bir kişi, otopark ücreti istedi.

Kadıköy’de pes dedirten anlar Suçüstü yakalandı

Suçüstü yakalanan Recep B., adli işlemleri yapılmak üzere Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Kadıköy’de pes dedirten anlar Suçüstü yakalandı

Değnekçinin suçüstü yakalandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#İstanbul#Kadıköy#Trafik

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