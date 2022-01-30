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Kadıköy'de pazar hareketliliği

#İstanbul#Koronavirüs #Pazar
Kadıköyde pazar hareketliliği

İSTANBUL'u etkisi altına alan kar yağışının bitmesinin ardından pazar günü vatandaşlar kendini sokağa attı. Kimileri caddede gezmeyi tercih ederken, Kadıköy'de bazı vatandaşlar denize girdi.

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İstanbul'da bir hafta süreyle yağan karın ardından hava sıcaklığı bugün 7 dereceyi buldu. Kar yağışının durmasını fırsat bilen bazı vatandaşlar aileleriyle Bağdat Caddesi'nde gezdi. Kimileri Caddebostan Sahili'nde yürüyüş yaparken kimileri ise etraftakilerin şaşkın bakışları altında Suadiye'de denize girdi.

Bağdat Caddesi'nde yürüyüş yapan bir kişi, "Pazar günü, çok güzel tadını çıkarıyoruz biz de. Arkadaşlarımla buluşacağım sahilde oraya yürüyorum" diye konuştu. Deniz giren Neşe Sungur "Çok sevdiğim için yapıyorum bunu. Özellikle sağlık, spor olsun diye değil. Çok hoşlanıyorum yüzmekten.

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Hemen hemen her gün yüzüyorum. Çıkınca biraz serin oldu ama çok üşümüyorum" dedi. Denizde yüzen Faruk İlguy ise "Herkesi denize davet ediyoruz.

Kadıköyde pazar hareketliliği


Kardan sonra su sıcaklığı iyice düşmüş. Su sıcaklığı düştükçe bizim suda kalma zamanımız azalıyor. Elbette üşüyoruz tabi ki ama güzel. Herkesi bekliyoruz. Burası Suadiye Bükü, meşhur bir yer. Güzel bir grubumuz var. Yaz kış giriyoruz. Deniz sağlıktır herkesi bekliyoruz." dedi.

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#İstanbul#Koronavirüs#Pazar

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