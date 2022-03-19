Kadıköy'de park halindeki pikap alev alev yandı

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Yangın, saat 22.30 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Kaya Sultan Sokak üzerinde park halindeki 34 EE 5648 plakalı pikapta çıktı. Önce dumanların çıktığı pikaptan alevler yükseldi. Mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sokak üzerinde park halindeki diğer araçların zarar görmesini önledi.

Olay sırasında sokak üzerindeki bir restoranda yemek yiyen Berat Hastürk, "Biz içeride çiğ köfte yiyorduk. Birden dumanlar çıkmaya başlayıp alev aldı. Direkt baktık dışarı ve itfaiyeyi aradık. Binadan birisi yangın söndürücüyle müdahale etti ama fayda etmedi. İtfaiyeyi beklemek zorunda kaldık. Bayağı alevli yandı" dedi.