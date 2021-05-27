Kadıköy'de özel hastanede dehşet! Katil eş Güntay Mert yakalandı

Kadıköy'de eşi tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldürülen Yudum Mert'in cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Yudum Mert'in ağabeyi Yusuf Demir, "Bir önceki akşam, kendi ellerimle beslediğim çocuğumu, birisi kesip gidiyor ve buna kimse dur diyemiyor" dedi.



Kadıköy Göztepe'de özel bir hastanede, dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre Güntay Mert ile eşi Yudum Mert arasında tartışma çıkmış, daha sonra Güntay Mert, yanında bulunan bıçakla eşi Yudum Mert'i çocuklarının gözü önünde yaralayarak, kaçmıştı. Tedavi altına alınan Yudum Mert, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yudum Mert'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İşlemleri biten Yudum Mert'in cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak, defnedilmek üzere memleketi Ardahan'ın Göle ilçesine götürüldü.







'HASTANENİN ORTASINDA, ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLIYOR'



Cenazeyi almaya gelen Yudum Mert'in ağabeyi Yusuf Demir, "Adam taksiye binip gidiyor, kimse müdahale etmiyor. Öncesinde, ufak bir tartışma yaşanıyor. Hastaneye geliyor, görüştükten sonra bıçağı vurup, çekip gidiyor. Hastanenin güvenliği, personeli var. Her şeyi olmasına rağmen çekip gidiyor. Kimse müdahale etmemiş. Hastanenin ortasında, çocuklarının gözü önünde bıçaklıyor. Bu kadar acı bir durum. Yeter artık, önlenemiyor. Önlenebilmesi için gereken tedbirlerin alınması lazım. Şimdi o çocuklar ne olacak? Nasıl büyüyecek? 12 yıllık bir evliliği var. 10 ve 7 yaşlarında çocukları var. Babası çocuklarını alıp gidiyor, orada tartışıyorlar. Bir önceki akşam, kendi ellerimle beslediğim çocuğumu, birisi kesip gidiyor ve buna kimse dur diyemiyor. Bugün konuşuluyor, yarın unutuluyor" dedi.

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