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Kadıköy'de özel bir kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm! Yurt bahçesinde kanlar içinde bulundu

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#Kadıköy#Öğrenci Yurdu#Şüpheli Ölüm
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 13:07

İstanbul Kadıköy'de özel bir kız öğrenci yurdunda kalan 25 yaşındaki K.A. yurdun bahçesinde ölü bulundu. Yerde kanlar içindeki K.A.'yı gören yurt görevlileri, polis ekiplerine haber verdi. K.A.'nın 5'inci kattaki odasında inceleme yapan ekipler ölüm sebebini araştırıyor.

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Olay, sabah saatlerinde Kadıköy'de Dumlupınar Mahallesi Volkan Sokak'ta bulunan özel bir Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdunda meydana geldi. İddiaya göre yurt görevlileri yerde kanlar içinde yatan bir kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 25 yaşındaki K.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadıköyde özel bir kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm Yurt bahçesinde kanlar içinde bulundu

Polis ekipleri cenazenin olduğu alana güvenlik şeridi çekerek yurtta kalanları uzaklaştırdı. Olay Yeri inceleme ekipler K.A.'nın kaldığı odada ve düştüğü yerde çalışma yaptı. Yurtta kalanlar ve çalışanlar gözyaşı döktü. Olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kadıköyde özel bir kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm Yurt bahçesinde kanlar içinde bulundu

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Yurdun olduğu mahallede oturan Turan Meydan, "Sabah arkadaşımın eşi namaza kalktığında orda bir kız yatıyor demiş. Kız yurdu burası. Polis ve savcı geldi inceleme yapıyorlar" dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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#Kadıköy#Öğrenci Yurdu#Şüpheli Ölüm

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