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Kadıköy'de okul servisinde korku dolu anlar! Çocuklar gözyaşlarına boğuldu

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#İstanbul#Kadıköy#Okul Servisi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2022 12:00

İstanbul Kadıköy'de trafikte bir okul servisi şoförü ile motosikletli arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya tanık olan çocuklar gözyaşları içinde yaşananları izledi.

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Olay, Kadıköy Erenköy'de ara tatilin başladığı 11 Kasım Cuma günü yaşandı. Görüntüleri yeni ortaya çıkan olayda okul servisi şoförü, önündeki araçta bulunan sürücüyü cep telefonuyla konuştuğu için trafiği yavaşlattığı iddiasıyla kornayla uyardı.

Kadıköyde okul servisinde korku dolu anlar Çocuklar gözyaşlarına boğuldu
Bu sırada aynı yönde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, servis şoförüne el kol işaretleri yaptı. Bunun üzerine servis şoförüyle motosiklet sürücüsü arasında tartışma yaşandı.

Kadıköyde okul servisinde korku dolu anlar Çocuklar gözyaşlarına boğuldu
Motosikletinden inen sürücü, servis şoförüne kaskını fırlattı. Aracından inen servis şoförü, motosiklet sürücüsüne biber gazı sıktı.

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Kadıköyde okul servisinde korku dolu anlar Çocuklar gözyaşlarına boğuldu
Aracındaki sopayı da yanına alan servis şoförü, motosiklet sürücüsüne vurdu.

Kadıköyde okul servisinde korku dolu anlar Çocuklar gözyaşlarına boğuldu
Şoför ile sürücü arasındaki kavga sırasında okul servisindeki çocuklar, korku dolu gözlerle ve ağlayarak olanları izledi. Servis hostesi ise çocukları sakinleştirmeye çalıştı.

Kadıköyde okul servisinde korku dolu anlar Çocuklar gözyaşlarına boğuldu

Kavganın ardından servis şoförü araca tekrar bindi. Birbirinden şikayetçi olmayan taraflar, olay yerinden ayrıldı. Çevredekiler yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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#İstanbul#Kadıköy#Okul Servisi

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