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Kadıköy'de okul önlerinde polisten sıkı denetim

#Okul#Denetim#Kadıköy
Kadıköyde okul önlerinde polisten sıkı denetim

Kadıköy'de İstanbul Emniyet  Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde okulların önünde denetim yapıldı. Ekipler şüpheli yaya ve araçları durdurarak arama yaptı. Denetimler sırasında ehliyetsiz bir sürücüye ceza kesildi.

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Kadıköy'de dün polis ekipleri tarafından okul önlerinde denetim yapıldı. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen denetime, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de destek verdi. Denetim kapsamında Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde uygulama noktası oluşturuldu. Noktada durdurulan araçlar ve sürücüler denetlendi. Araçlar didik didik aranarak herhangi bir suç unsuru olup olmadığı kontrol edildi.

Kadıköyde okul önlerinde polisten sıkı denetim

Ekipler okul önünde ve çevresinde şüpheli gördükleri yayaları da sorguladıktan sonra arama yaptı. Denetimler sırasında durdurulan bir araç sürücüsüne ehliyeti olmadığı için ceza kesildi. 

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#Okul#Denetim#Kadıköy

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