Kadıköy’de molozları görünce şoke oldular! Kiracılar isyan etti

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Kadıköy’de yıkım kararı alınan binada bulunan kiracılar, kira sözleşmelerinin devam ettiğini ve bitmeden çıkmayacaklarını bildirdi. Binanın yıkım çalışmasını yapan firma ise apartman girişine moloz dökerek binanın yaya girişini engelledi. Sokağa ve apartmanın girişine moloz döken kişiler, tüm uyarılara rağmen kamyonla getirdikleri molozu sokağa ve bina girişine dökerek olay yerinden uzaklaştı.
Olayı emniyete bildiren bina sakinleri, molozu döken kişilerden şikayetçi oldu. Bina sakinleri, dökülen molozun kaldırılmasını istedi.