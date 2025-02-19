Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi canice katledilmişti! Acılı anne isyan etti: Bunlara ‘çocuk’ diyemezsiniz

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24 Ocak Cuma günü kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla gittiği Kadıköy'deki bit pazarında kendisine laf atan bir kişi tarafından beş yerinden bıçaklanan 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi yaşam savaşını kaybetti. Küçük çocuğun ölümü tüm Türkiye’yi kahretti. Tepkiler büyüktü. Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı Kanal D’nin çok sevilen ve izlenen programı Neler Oluyor Hayatta’da bugün bu kan donduran cinayet masaya yatırıldı. Yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi’nin acılı annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi şunları söyledi:

“DURMAYACAĞIM, DÜNYAYI AYAĞA KALDIRACAĞIM”

“Zor bir süreç. Katil, katildir. Cani, canidir. Çocuk indiriminden her iki suçlunun da yararlanmaması için tüm yetkililere sesleniyorum. Görüntüler açık ve net. Bunlara ‘çocuk’ diyemezsiniz. Adalet yerine gelene kadar ben ayakta duracağım. Durmak zorundayım. Benim oğlum dünyaya geldiğinde gözünde doğum lekesi vardı. Bana dediler ki ‘melek öpücük kondurmuş bu çocuğun gözüne’. Büyük bir ruhu vardı onun. Bu benim görevim. Milyonların arkamda olduğunu biliyorum. Değil ülkeyi, dünyayı ayağa kaldıracağım.”

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“SADECE ADALET İSTİYORUM”

Oğlunun kayıp olan kedisinin bulunduğu duyuran Minguzzi, "Melek oğlum yolladı bundan eminim!" açıklamasıyla yürekleri dağladı. Ve ekledi;

“Oğlumun iki yıl evvel kaybolan kedisinin şimdi gelip bizi bulması bir mucizedir. Onu bana oğlum gönderdi. Onun büyük bir ruhu vardı ve bir misyon olarak dünyaya geldi. Başaracağım, suçlulardan hesap soracağım. Yaşayan bir ölü gibiyim.”