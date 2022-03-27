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Kadıköy'de makas atan sürücü kamerada

#Kadıköy#Trafik#İstanbul
Kadıköyde makas atan sürücü kamerada

KADIKÖY'de trafikte makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yakalanan ve ehliyeti olmadığı belirlenen sürücüye 6 bin 316 lira para cezası uygulandı.

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Kadıköy Cemil Topuzlu Caddesi'nde dün akşam saatlerinde bir sürücü otomobiliyle makas atarak ilerledi. O anlar trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri sürücünün kimliğini tespit etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücünün Samet A. olduğu belirlendi. Yakalanan sürücüye; makas atmak, yakın takip, saygısızca araç kullanmak, arabada film cam bulunması, sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak suçlarından toplam 6 bin 316 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca 34 ZT 0317 plakalı araç sahibine ise sürücü belgesiz araç kullandırmak maddesi gereğince 3 bin 674 lira ceza kesildi.

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Öte yandan Sürücü Samet A. 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem yapılmak üzere Kadıköy Göztepe Polis Merkez Amirliği'ne teslim edildi.

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#Kadıköy#Trafik#İstanbul

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