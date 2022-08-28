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Kadıköy'de makas atan alkollü sürücü sivil trafik ekiplerine yakalandı

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#İstanbul#Kadıköy#D-100 Karayolu
Kadıköyde makas atan alkollü sürücü sivil trafik ekiplerine yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 12:40

İstanbul Kadıköy D-100 Karayolu'nda makas atan otomobil sürücüsü, devriye gezen sivil trafik ekiplerine yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyeti 6 ay süreyle iptal edildi.

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekipleri denetim sırasında Kadıköy D-100 Karayolu Kozyatağı mevkiinde bir otomobil sürücüsünün makas atarak ilerlediğini tespit etti. Takip edilen 34 JT 2932 plakalı otomobil kısa süre sonra durduruldu. Yapılan kontrollerde araç sürücüsü Faruk Şahin'in 1.01 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kadıköyde makas atan alkollü sürücü sivil trafik ekiplerine yakalandı

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 1823 TL, makas atmak suçundan 1823 TL, yakın takip yapmaktan 196 TL ve saygısızca araç kullanmaktan 196 TL olmak üzere toplamda 4 bin 038 TL idari para cezası uygulandı.

Şahin'in sürücü belgesi ise 6 ay süreyle iptal edildi. Sürücü yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle Kadiköy Göztepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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Öte yandan otomobil sürücüsünün makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kadıköyde makas atan alkollü sürücü sivil trafik ekiplerine yakalandı

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#İstanbul#Kadıköy#D-100 Karayolu

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