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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
Haber Giriş: 04.01.2021 - 09:57 | Son Güncelleme:

Kadıköy'de lüks otomobilden 10 saniyede akılalmaz hırsızlık

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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan oto galeriye gece saatlerinde gelen üç kişi 10 saniye içerisinde lüks otomobilin yaklaşık 70 bin lira değreindeki farlarını çaldı. Sabah oto galeriye gelen Eren Öztunç lüks otomobilin farlarının olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

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  • İstanbulda lüks otomobilden 70 bin liralık hırsızlık
  • İstanbulda lüks otomobilden 70 bin liralık hırsızlık
  • İstanbulda lüks otomobilden 70 bin liralık hırsızlık
  • İstanbulda lüks otomobilden 70 bin liralık hırsızlık
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kadıköy'de otomobil ile gelen 3 hırsız oto galerideki lüks otomobilin farlarını çaldı. Hırsızların 10 saniyede lüks otomobilin yaklaşık 70 bin liralık farlarını çalma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 19 Mayıs Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil ile gelen üç hırsız, cadde üzerindeki oto galerinin önünde durdu. Araçtan inen 2 kişi galerinin otoparkındaki lüks otomobile doğru yönelirken diğer kişi geldikleri araçta bekleyerek gözcülük yaptı. Lüks aracın yanına gelen 2 şüpheli 10 saniye içinde yaklaşık 70 bin lira değerindeki iki farı söktü. Hırsızlar olay yerinden geldikleri araçla kaçtı. 

SOKAĞA  ÇIKMA KISITLAMASINDA HIRSIZLIK

Sabah oto galeriye gelen Eren Öztunç lüks otomobilin farlarının olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri lüks otomobili ve oto galerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekipleri hırsızlığı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Galeri sahibi Eren Öztunç "Gece 01.30 sıralarında bir araç geliyor, sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen. Arabadan inmeleri ile 10 saniyede farı alıp sökmeleri  bir oluyor. Çok hızlı bir şekilde hırsızlık yapıyorlar. Sanayideki ustalara sorduk   onlar bile şaşkınlık içerisindeler" diye konuştu.

HIRSIZLIK KAMERADA

Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bir otomobille galerinin önüne gelen hırsızlardan 2 tanesi araçtan inerek lüks otomobilin yanına geliyor. Hırsızlar 10 saniyede farları çalarak geldikleri araca binerek kaçıyorlar.

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