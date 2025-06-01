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Kadıköy'de korkutan yangın! İş yeri alev alev yandı

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#Kadıköy#Yangın#İş Yeri Yangını
Kadıköyde korkutan yangın İş yeri alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2025 02:11

Kadıköy'de, elektronik eşya satışı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere önce çevredekiler yangın tüpü ile sonra itfaiye ekipleri müdahale etti.

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Yangın, saat 21.45 sıralarında Osmanağa Mahallesi'nde bulunan iş yerinde çıktı. Elektronik eşya satışı yapıldığı öğrenilen iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüdü. Yangını görenler, alevlere yangın tüpü ile müdahale etti, ancak başarılı olamadı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sırasında çevrede panik yaşanırken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Yangının ardından iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kadıköyde korkutan yangın İş yeri alev alev yandı

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#Kadıköy#Yangın#İş Yeri Yangını

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